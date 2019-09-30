ريكي مارتن وزوجه السوري في انتظار طفلهما الرابع

واشنطن(صدى):

أعلن المغني الشهير ريكي مارتن البالغ 47 عامُا عن استعداده وزوجه السوري الرسام جوان يوسف؛ لاستقبال طفل رابع؛ خلال مشاركته في العشاء الوطني لحملة حقوق الإنسان بدورته الـ 23 في ولاية واشنطن الأمريكية.

وتواجد بين الحضور زوج مارتن، الرّسام السوري جوان يوسف، بالإضافة إلى توأميهما البالغين من العُمر 11 عامًا؛ فالنتينو وماتيو.

وقال ريكي في كلمته بالعشاء: توأميّ الجميلين؛ فالنتينو وماتيو، إنهما أيضًا هُنا، أحبّكما من كل قلبي، أنتما قوّتي وتلهماني كُلّ يوم، وتُحفّزاني للمضيّ قُدمًا فيما أفعل، أنتما ولدانِ رائعان.

وأعلن ريكي وجوان بأنهما يستعدّان لاستقبالِ طفلٍ رابع وضمّه إلى عائلتهما الكبيرة، ولم يفصح عن طريقة الإنجاب، لكن بالتّأكيد ستكون عن طريق أمٍّ بديلة.

وكان أثار مارتن جدلًا بإعلانه مثليته في عام 2010 ، وقرر الإنجاب من خلال أم بديلة؛ لأنه يرى التبني أمر معقد.