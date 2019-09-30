« دار النفائس والمخطوطات ببريدة »في منتدى العُمري الثقافي..السبت المقبل

بدر الحارثي(صدى):

يستضيف منتدى العُمري الثقافي في لقاء بعنوان:(دار النفائس والمخطوطات ببريدة _النشأة والتاريخ)مع الأستاذ/ عبدالملك بن عبدالوهاب البريدي، مؤسس دار النفائس والمخطوطات ببريدة،

والمدير التنفيذي لها،وذلك بعد صلاة عشاء يوم السبت السادس من صفر 1441 ،الموافق للخامس من أكتوبر 2019 , في مقر المنتدى العُمري بحي الفلاح بمدينة الرياض.

ووجه الأستـاذ الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيـم العُمري، (راعي المنتدى) الدعوات لحضور هذه المحاضرة ، التي تأتي في إطار البرامج الثقافية والندوات واللقاءات العلمية التي دأب المنتدى على تنظيمها بمشاركة مجموعة من المختصين والأكاديميين والمثقفين في عدد من الموضوعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم بث المحاضرة عبر

(النقل المباشرعبرالانترنت )

-نقل مرئي عبرالأجهزةالذكية

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