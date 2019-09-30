بالفيديو.. طفل يذرف الدموع عند إلقائه قصيدة حبًا في ولي العهد

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ردة فعل مفاجئة لطفل أثناء إلقائه قصيدة وطنية عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذرف الطفل الدموع فور وصوله عند البيت القائل: « عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية » .

وبينما أطلق الحضور تصفيقًا حادًا للطفل، صعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم بالصعود إلى المسرح، واحتضنه.

ويدرس الطفل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا.