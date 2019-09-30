  • الإثنين 30

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. طفل يذرف الدموع عند إلقائه قصيدة حبًا في ولي العهد

بالفيديو.. طفل يذرف الدموع عند إلقائه قصيدة حبًا في ولي العهد

بالفيديو.. طفل يذرف الدموع عند إلقائه قصيدة حبًا في ولي العهد
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، ردة فعل مفاجئة لطفل أثناء إلقائه قصيدة وطنية عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذرف الطفل الدموع فور وصوله عند البيت القائل: « عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية » .

وبينما أطلق الحضور تصفيقًا حادًا للطفل، صعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم بالصعود إلى المسرح، واحتضنه.

ويدرس الطفل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 60 دقيقة

عشت عشت صح لسانك ايها الشبل الشجاع ..

.. هكذا نبي ابناء تشب .. ماهي ضياعة ملاهي واغاني وتفحيط ,,

[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ 54 دقيقة

هههههههههههههههههه. ذكرني بوحده كانت اذا قصدت ولا احد زاع بها بكت

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 43 دقيقة

اخنما لست محرومه ..

,, ويش معنى ( ولا احد زاع بها ) ..؟ افلِّبها وعجزت اعرف معناها .. ممكن تفسير لا هنتي ..؟

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 36 دقيقة

للتصحيح : اختنا لست محرومه ..

[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 23 دقيقة

.. (( تعني (ولا احد غنا بها ) ..)) ..

.. هههههههههههه سبحان الله ، كلمة ( زاع ) لها معنى مغاير تماماً عن هذا عندنا ,,

,,, شكراُ على التوضيح ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *