بالفيديو.. طفل يذرف الدموع عند إلقائه قصيدة حبًا في ولي العهد
أظهر مقطع فيديو، ردة فعل مفاجئة لطفل أثناء إلقائه قصيدة وطنية عن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذرف الطفل الدموع فور وصوله عند البيت القائل: « عنده على شعب كل المملكة غيرة.. يا ويل من يقرب حدود السعودية » .
وبينما أطلق الحضور تصفيقًا حادًا للطفل، صعد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم بالصعود إلى المسرح، واحتضنه.
ويدرس الطفل في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الميداني بالمعشور، مكتب تعليم قنا.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3059 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظك ويحفظ من طريت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 60 دقيقة
عشت عشت صح لسانك ايها الشبل الشجاع ..
.. هكذا نبي ابناء تشب .. ماهي ضياعة ملاهي واغاني وتفحيط ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ 55 دقيقة
يا قلبي كحل فيها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه. ذكرني بوحده كانت اذا قصدت ولا احد زاع بها بكت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 43 دقيقة
اخنما لست محرومه ..
,, ويش معنى ( ولا احد زاع بها ) ..؟ افلِّبها وعجزت اعرف معناها .. ممكن تفسير لا هنتي ..؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 36 دقيقة
للتصحيح : اختنا لست محرومه ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43613 ] نشر منذ 30 دقيقة
تعني (ولا احد غنا بها )
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83549 ] نشر منذ 23 دقيقة
.. (( تعني (ولا احد غنا بها ) ..)) ..
.. هههههههههههه سبحان الله ، كلمة ( زاع ) لها معنى مغاير تماماً عن هذا عندنا ,,
,,, شكراُ على التوضيح ..