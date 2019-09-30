شاهد.. دموع فيصل السبتي في وداع الشهيد الفغم

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه فيصل عبدالعزيز السبتي، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.

وقتل الفغم في منزل السبتي بجدة؛ حيث أصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

وكتب الشاعر ياسر التويجري تعليقًا على الفيديو: صديقي وأخي الغالي فيصل السبتي أثناء تشييع جثمان فقيدنا الغالي #عبدالعزيز_الفغم عرفت الأثنين عن قرب ووالله ما عرفت أكثر منهما ترابطًا ومحبة وأخوة يجمعهم نقاء القلب وصفاء السريرة ، عظم الله أجرك يا فيصل في صديق عمرك وشفى الله أخاك تركي.