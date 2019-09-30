شاهد.. دموع فيصل السبتي في وداع الشهيد الفغم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه فيصل عبدالعزيز السبتي، وهو يتقبل التعازي في صديقه الشخصي عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقه بعد خلاف بينهما.
وقتل الفغم في منزل السبتي بجدة؛ حيث أصيب شقيقه تركي السبتي بإطلاق نار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.
وكتب الشاعر ياسر التويجري تعليقًا على الفيديو: صديقي وأخي الغالي فيصل السبتي أثناء تشييع جثمان فقيدنا الغالي #عبدالعزيز_الفغم عرفت الأثنين عن قرب ووالله ما عرفت أكثر منهما ترابطًا ومحبة وأخوة يجمعهم نقاء القلب وصفاء السريرة ، عظم الله أجرك يا فيصل في صديق عمرك وشفى الله أخاك تركي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83562 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويسكنه الجنه ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3059 ] نشر منذ 3 ساعات
الصبر يافيصل الصبر لعل الله يظلكم تحت ظل عرشة يوم لا ظل إلا ظلة
عبدالمجيد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم كلهم
يرحم عبدالعزيز الفغم
يرحم ممدوح مشعل ال علي