شاهد.. عبدالرحمن السند: الزواج المؤقت « باطل »

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ عبدالرحمن السند، حكم الزواج المؤقت، مؤكدًا أنه لا يجوز توقيت عقد الزواج بوقت محدد.

وقال في لقائه ببرنامج « يستفتونك » إن « الزواج عقد دائم ليس له وقت محدد، وإذا تم تحديده بوقت فإن هذا يخرجه عن طبيعته التي أرداها الله » .

وأضاف: « والزواج بعد ما نُسِخ نكاح المتعة بقي باتًا، ولا يجوز توقيته بوقت ولا تحديده بأجل فإن هذا يخرجه من عقد النكاح الشرعي إلى عقد النكاح الباطل » .