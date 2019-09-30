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شاهد.. عبدالرحمن السند: الزواج المؤقت « باطل »

شاهد.. عبدالرحمن السند: الزواج المؤقت « باطل »
علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ عبدالرحمن السند، حكم الزواج المؤقت، مؤكدًا أنه لا يجوز توقيت عقد الزواج بوقت محدد.

وقال في لقائه ببرنامج « يستفتونك » إن « الزواج عقد دائم ليس له وقت محدد، وإذا تم تحديده بوقت فإن هذا يخرجه عن طبيعته التي أرداها الله » .

وأضاف: « والزواج بعد ما نُسِخ نكاح المتعة بقي باتًا، ولا يجوز توقيته بوقت ولا تحديده بأجل فإن هذا يخرجه من عقد النكاح الشرعي إلى عقد النكاح الباطل » .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83567 ] نشر منذ 8 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ، منكم نستفيد ..

[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 7 ساعات

ياشيخ الشعب عارف هذه الأمور وخلك بموكبك الرسمي قدامك دورية وورائك دورية ذهابا وايابا للعمل !!

[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 60 دقيقة

اجل المسيار حرام .

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