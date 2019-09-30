شاهد.. عبدالرحمن السند: الزواج المؤقت « باطل »
كشف الشيخ عبدالرحمن السند، حكم الزواج المؤقت، مؤكدًا أنه لا يجوز توقيت عقد الزواج بوقت محدد.
وقال في لقائه ببرنامج « يستفتونك » إن « الزواج عقد دائم ليس له وقت محدد، وإذا تم تحديده بوقت فإن هذا يخرجه عن طبيعته التي أرداها الله » .
وأضاف: « والزواج بعد ما نُسِخ نكاح المتعة بقي باتًا، ولا يجوز توقيته بوقت ولا تحديده بأجل فإن هذا يخرجه من عقد النكاح الشرعي إلى عقد النكاح الباطل » .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83567 ] نشر منذ 8 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ، منكم نستفيد ..
زائر[ عدد التعليقات: 189 ] نشر منذ 7 ساعات
ياشيخ الشعب عارف هذه الأمور وخلك بموكبك الرسمي قدامك دورية وورائك دورية ذهابا وايابا للعمل !!
almutrafi hussien[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 60 دقيقة
اجل المسيار حرام .