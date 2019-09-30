صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال قضية والدي في النيل من المملكة

علي القحطاني(صدى):

أصدر صلاح خاشقجي، نجل الصحفي الراحل جمال خاشقجي، بيانًا بعد مرور عام على وفاة والده، مؤكدًا فيه علىى ثقته المطلقة في قضاء المملكة لتحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة.

وقال صلاح خاشقجي: « عام مضى على رحيل والدي الغالي سعى خلاله خصوم الوطن واعداءه في الشرق والغرب لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي » .

وأضاف: « لم يقبل والدي في حياته إي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله، وأكرر ما قلته سابقاً، لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء وساكون كما كان جمال خاشقجي مخلصا لله ثم للوطن وقيادته » .