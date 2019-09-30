أنقذ طفلتين ولم يتمكن من اللحاق بهما.. فدهسه القطار

القاهرة(صدى):

تعرَّض شاب مصري من محافظة الجيزة، إلى حادث دهس من قطار حوّل جسده إلى أشلاء، بعدما أنقذ طفلتين من الدهس.

وتفصيلًا، كان الشاب أحمد فراج يمر بجوار شريط السكة الحديد قبل أن يلفت انتباهه وجود طفلتين على القضبان لا تنتبهان لقدوم القطار.

وتحكمت فطرة الشاب في رد فعله، وسارع لإنقاذ الطفلتين فأمسك بهما وألقاهما على جانب القضبان بينما لم يتمكن في اللحاق بهما ودهسه القطار.