أنقذ طفلتين ولم يتمكن من اللحاق بهما.. فدهسه القطار
تعرَّض شاب مصري من محافظة الجيزة، إلى حادث دهس من قطار حوّل جسده إلى أشلاء، بعدما أنقذ طفلتين من الدهس.
وتفصيلًا، كان الشاب أحمد فراج يمر بجوار شريط السكة الحديد قبل أن يلفت انتباهه وجود طفلتين على القضبان لا تنتبهان لقدوم القطار.
وتحكمت فطرة الشاب في رد فعله، وسارع لإنقاذ الطفلتين فأمسك بهما وألقاهما على جانب القضبان بينما لم يتمكن في اللحاق بهما ودهسه القطار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83563 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الله العظيم ..
,, عمل عمل بطولي ، اسأل الله ان يثيبه ويجزاه خير الجزى ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 20 دقيقة
رجل شهم وعظيم رحمه الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا