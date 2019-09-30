محكمة إسبانية تحسم الأمر في اتهام ميسي بغسيل الأموال

نواف السالم(صدى):

أصدر المحكمة الوطنية الإسبانية قرارها، اليوم الإثنين، بحفظ القضية المرفوعة ضد مؤسسة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتهمة الغش والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والمرفوعة من قبل أحد العاملين في المؤسسة سابقًا.

ولم تتوفر أي أدلة تدين المؤسسة في التهم الموجهة ضدهم، وهذا ما اعتبرته القاضية ماريا تاردون .

واعتمدت القاضية في حفظ القضية على المادة 637 من القانون الجنائي الإسباني، ولكونها لا ترى في الشكوى المرفوعة أي شبهة جنائية أو أي شبهة لعمل إجرامي.