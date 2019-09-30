« عدم استخدام الشبه » .. إجراءات يجب مراعاتها في محلات الحلاقة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الاثنين، أن هناك بعض الإجراءات التي يجب مراعاتها في محلات الحلاقة.

وقالت الوزارة: إنه يجب توفير عدد كافٍ من أدوات الحلاقة ذات الاستعمال لمرة واحدة، مع توفير عدد كافٍ من الكمامات وأغطية الرأس لاستخدامها من قبل الحلاقين.

وأضاف : كما يفضل استعمال حقيبة أدوات خاصة لكل متلقٍّ لخدمة الحلاقة وعدم استخدام الشبه أو غيرها من المواد المستخدمة لوقف تدفق الدم إلا ذات الاستخدام الواحد، ويتم التخلص منها بعد الاستعمال مباشرة، مع تنظيف الأدوات بعد الانتهاء من كل حلاقة عن طريق غسلها بالماء الدافئ.