زوج أنغام يوضح موقفها من تعاونه مع أصالة

القاهرة(صدى):

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أنه لا يوجد خلاف وقع بينه وبين أصالة خلال التعاون معها في أغنية جابو سيرته والتي تزامنت مع ارتباطه بأنغام.

ونفى وجود خلافات بينه وبين أصالة خلال التعاون الفني معها.

وعلى جانب أخر لفت إلى أن الكثير يحسدونه لزواجه وقربه من أنغام، مضيفًا أنه يشعر بالسعادة لنجاحها.

يذكر أن زوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى تربطها بالفنانة أصالة علاقة نسب، وهاجمت الأخيرة أنغام على خلفية زواجها من أحمد إبراهيم وانفصاله عن زوجته الأولى.