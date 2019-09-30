8 علامات تكشف عن تلف الفرامل

أميرة خالد(صدى):

لا يمكن التخلي عن الفرامل في السيارات، فهي من أهم أنظمة السلامة في سيارتك، وبالطبع يحكم أجزاء الفرامل عمر افتراضي يجعلها بحاجة إلى صيانة منتظمة.

وتُعطي الفرامل إشارات واضحة تنبأك من خلالها بوجود مشكلة ما في أحد أجزائها، وبالتالي تكون بحاجة إلى الصيانة أو الاستبدال؛ للحفاظ على سلامتك.

وتتمثل علامات التحذير التي قد تحصل عليها من فرامل سيارتك في التالي:

1- إنخفاض مستوى سائل الفرامل

ينخفض مستوى زيت الفرامل على مستوى الخزان في حال وجود تسرب في مكان ما، وهو ما يجب التعامل معه بشكل سريع.

وقد يكون هذا التسرب على مستوى فرامل العجلات أو الأنابيب الهيدروليكية أو الأسطوانة الرئيسية.

2- إضاءة لمبة الفرامل

تُضيء إحدى لمبات الفرامل باللون الأحمر أو الأصفر في لوحة التحكم، عند وجود مشكلة في النظام الهيدروليكي، ما يعني أنه بحاجة إلى الصيانة الفورية.

3- دواسة الفرامل منخفضة

عند الضغط على دواسة الفرامل والشعور بأنها لينة أو إسفنجية، يجب أن تتأكد من مستوى السائل في الخزان، ففي أغلب الأحيان تجد بعض الهواء في خطوط الزيت أو مشاكل في الأسطوانة الرئيسية.

4- قساوة دواسة الفرامل

تزداد دواس الفرامل قسوة عندما توجد مشكلة في مساعد الفرامل أو ما يُسمى بالسيرفو، كما يُحتمل وجود ومن مشكلة بين الدواسة والأسطوانة الرئيسية.

5- الإهتزازات

يتسبب إعوجاج أقراص الفرامل في إهتزازات على مستوى دواسة الفرامل أو عجلة القيادة.

6- أصوات حادة عند الفرملة

تصدر أصوات حادة أثناء الفرملة بالسيارة، عند انتهاء الفحمات تمامًا وإحتكاك المعدن بالمعدن بشكل مباشر، ما يؤدي إلى تضرر أقراص الفرامل.

7- عدم اتزان السيارة

قد تشعر بإنجرار السيارة إلى جانب واحد وعدم اتزانها عند الضغط على دواسة الفرامل، ما يعني وجود خلل ما.

8- سرعة الكبح غير طبيعية

إذا استجابت السيارة بمجرد لمس دواسة الفرامل، فيعني ذلك وجود مشكلة في منظومة الفرامل.