أرامكو تبدأ محادثاتها مع شركات آسيوية حول الطرح الأولي

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة « بلومبيرج » الأمريكية، أن شركة أرامكو السعودية تواصلت مع عدد من منتجي النفط في الدول الأسيوية بشأن الاكتتاب العام.

وأفادت مصادر مطلعة لـ بلومبيرج، أن أرامكو تواصلت مع منتجي النفط في آسيا بما في ذلك شركة بتروليم ناسيونال بي إتش دي الماليزية ومجموعة سينوبك الصينية، وذلك حول الاستثمارات المحتملة وحجر الأساس في طرحها العام الأولي.

وأجرت الشركة مؤخرًا، محادثات مع مستثمرين محتملين بما في ذلك صندوق الثروة السيادية الصيني وشركة البترول الوطنية الصينية، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت المصادر، إن الشركة تواصلت أيضًا بكيانات مملوكة للدولة من الإمارات العربية المتحدة والكويت، بما في ذلك صندوق أبوظبي السيادي مبادلة للاستثمار وصناديق التقاعد الكندية.

وأكدت أن المحادثات في مرحلة أولية، ولم تتلق أرامكو أي التزامات بعد، مضيفة أن أرامكو ومستشاريها تقوم بترتيب لقاءات مع بعض المستثمرين الأساسيين المحتملين هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، موضحين أن الصناديق يمكنها أن تقرر عدم الشراء في الطرح.

وتعتمد أرامكو على شركاء الأعمال والحكومات الصديقة للمساعدة في تحقيق تقييمها المفضل البالغ 2 تريليون دولار حتى بعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 25٪ خلال العام الماضي.