هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة قيادية شاغرة بمجال إعداد الدراسات والبحوث، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير إدارة الدراسات العامة)،

وأشترطت درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص (هندسة الاتصالات، الهندسة الكهربائية) أو تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال إعداد الدراسات والبحوث، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

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