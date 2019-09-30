وفاة فتاة بسبب انفجار هاتف محمول

أستانا(صدى):

توفت تلميذة مراهقة في باستوبي” كازاخستان “، بعد انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت إلى الفراش ” لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها.

وقالت الشرطة إن الهاتف كان موصولا بمقبس كهرباء، ويعتقد أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتوفيت في الحال.

وأكد خبراء الطب الشرعي أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة.