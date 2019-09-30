راكيتيتش يتحول إلى كابوس لنادي برشلونة

نواف السالم(صدى):

تحول النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش من لاعب لا يمكن لبرشلونة الاستغناء عنه إلى كابوس تسعى الإدارة للتخلص منه.

وسلطت صحيفة سبورت الضوء على هذا التحول، لافتة إلى أن راكيتيتش كان لا يغيب مطلقًا عن التشكيل الأساسي للنادي الكتالوني إلا لأسباب قهرية، خلال السنوات الماضية، وخاصة الموسم السابق، الذي لعب فيه 54 مباراة وأحرز 5 أهداف وصنع 10 أخرى، إلا أن الأمور شهدت تحولًا مأساويًا.

وشارك راكيتيتش مع برشلونة لمدة 166 دقيقة من إجمالي 720 دقيقة متاحة في إجمالي اللقاءات التي خاضها البارسا، حيث أشركه المدرب إرنستو فالفيردي في 5 لقاءات فقط، بمعدل 45 دقيقة في لقاء أتلتيك بيلباو، و20 أمام فالنسيا، و62 أمام غرناطة، و10 دقائق أمام خيتافي، و30 دقيقة في لقاء بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة: أصبح راكيتيتش الخيار الرابع بالنسبة لفالفيردي في وسط برشلونة بعد الوافد الهولندي الجديد فرانكي دي يونغ، وسيرجي بوسكيتس، والبرازيلي أرتور، وما ضاعف معاناة الكرواتي الدولي هو إشراك سيرجي روبيرتو كلاعب وسط في بعض المباريات، مما أدى إلى تراجع كارثي بالنسبة لفرص راكيتيتش في تشكيلة البارسا، سواءً الأساسية وحتى الاحتياطية.

وأصبحت الإدارة الأن على أعتاب بيع اللاعب والاستفادة من المقابل المادي للصفقة.