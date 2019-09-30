الهلال الأحمر يحذر مرتادي الطرق في جدة

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر في محافظة جدة، مرتادي الطرق من تدني الرؤية الناتج عن موجة الغبار التي تشتهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

ودعا عبدالله أحمد أبو زيد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في جدة، مرتادي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

كما أطلق «أبو زيد» تحذيرًا إلى جميع المواطنين والمقيمين خاصة من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة، مهيبًا بهم لإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم 997 عند حدوث أي عارض صحي.

ووجه عدة تحذيرات لجميع المواطنين، مطالبًا بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.

اقرأ أيضًا: موجة غبار و أمطار في جدة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء