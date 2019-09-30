رازفان عن مواجهة الهلال والسد: ننتظر مباراة ممتعة

ماجد محمد(صدى):

علق رازفان لوشيسكو مدير الجهاز الفني لفريق الهلال، على مباراة السد القطري المنتظرة غدًا الثلاثاء، مؤكدًا أنه في انتظار مباراة ممتعة.

وأكد «لوشيسكو» في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة السد، أن وصول الهلال والسد لهذا الدور من البطولة يعكس مدى قوى وتطور الفريقين.

وقال في تصريحاته «مستعدون لخوض الشوط الأول يوم الغد من الدور نصف النهائي من البطولة ونأمل الخروج بنتيجة إيجابية»، لافتًا إلى أن السد فريقًا منظمًا وقويًا ويمتلك لاعبين متميزين يملكون نسبة استحواذ عالية.

كما أشار إلى أن أداء الفريق كان جيد خلال المباريات السابقة، معلقًا «لعبنا مباريات قوية في الدوري ساعدتنا على التحضير لمواجهة السد في نصف النهائي».

واختتم الهلال، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا للقاء السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ بدأ المران بتدريبات تكتيكية.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال السد القطري، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الدوحة.