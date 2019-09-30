المطلق : عدم الرضا بالمصيبة يضيع على المبتلى أجرها
أوضح الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، على أن عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.
وأضاف : كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ” إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ “.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83562 ] نشر منذ 4 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ونفعنا بما نسمعه منك من علم .. آمين ,,
يوسف العسيس[ عدد التعليقات: 378 ] نشر منذ 4 ساعات
غسل يدك
مبروك[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 1 ساعة
الإسلام أمر المؤمنين بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف و بالنصيحه للناس وانتم تعملون عكس التعاليم السماوية بالسكوت و الرضي بالمنكر و الحرام لأنه ابتلاء سلطاني .