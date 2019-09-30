المطلق : عدم الرضا بالمصيبة يضيع على المبتلى أجرها

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، على أن عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.

وأضاف : كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ” إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ “.