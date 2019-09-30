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المطلق : عدم الرضا بالمصيبة يضيع على المبتلى أجرها

المطلق : عدم الرضا بالمصيبة يضيع على المبتلى أجرها
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، اليوم الاثنين، على أن عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : على المؤمن الرضا بالقدر والاجتهاد في إحسان العمل، فإنَّ عدم الرضا بالمصيبة لا يردُّها ويضيع على المبتلى أجرها.

وأضاف : كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ” إنَّك إن صبرتَ، جرى عليك القدرُ وأنت مأجورٌ، وإن جَزِعت، جرى عليك القدر وأنت مأزورٌ “.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 83562 ] نشر منذ 4 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك ونفعنا بما نسمعه منك من علم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2376 ] نشر منذ 1 ساعة

الإسلام أمر المؤمنين بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف و بالنصيحه للناس وانتم تعملون عكس التعاليم السماوية بالسكوت و الرضي بالمنكر و الحرام لأنه ابتلاء سلطاني .

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