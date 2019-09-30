بالفيديو..محلل سياسي : تسليط الضوء على هذه القضايا يهدف لحجب الإصلاحات التي تحدث
أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، على أن إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة حقيقية لهذه التهديدات.
وأضاف : تسليط الضوء المبالغ فيه على بعض قضايا المجتمع السعودي يهدف إلى حجب الإصلاحات التي تحدث، وولي العهد أرسل رسالة واضحة للعالم: لدينا دولة قانون.
الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري:#إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة حقيقية لهذه التهديدات.#لقاء_محمد_بن_سلمان#برنامج_ياهلا@aAltrairi pic.twitter.com/AmsadZrqXV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 30, 2019
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