بالفيديو..محلل سياسي : تسليط الضوء على هذه القضايا يهدف لحجب الإصلاحات التي تحدث

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، على أن إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية.

وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة حقيقية لهذه التهديدات.

وأضاف : تسليط الضوء المبالغ فيه على بعض قضايا المجتمع السعودي يهدف إلى حجب الإصلاحات التي تحدث، وولي العهد أرسل رسالة واضحة للعالم: لدينا دولة قانون.