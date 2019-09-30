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  3. بالفيديو..محلل سياسي : تسليط الضوء على هذه القضايا يهدف لحجب الإصلاحات التي تحدث

بالفيديو..محلل سياسي : تسليط الضوء على هذه القضايا يهدف لحجب الإصلاحات التي تحدث

بالفيديو..محلل سياسي : تسليط الضوء على هذه القضايا يهدف لحجب الإصلاحات التي تحدث
علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، على أن إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية.

وقال الكاتب خلال لقاءه في برنامج ” ياهلا ” : إيران تستفز العالم بالتهديد بتخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته في مواجهة حقيقية لهذه التهديدات.

وأضاف : تسليط الضوء المبالغ فيه على بعض قضايا المجتمع السعودي يهدف إلى حجب الإصلاحات التي تحدث، وولي العهد أرسل رسالة واضحة للعالم: لدينا دولة قانون.


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