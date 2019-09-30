الفنانة أحلام توجه رسالة لهيفاء وهبي

الثلاثاء 1
أكتوبر
قصة المثل ؛- عمياء تمشط شعر مجنونة . . هو مثلا قديما يطلق لمن يحاول دائما عمل شيئا وهو لا يجيده .. لكن ماذا لو إشترك شخصان في عمل هذا الشئ .. والأنكى إنهما لا يفقهان ما يفعلان و دائما هي مشاهد تتكرر في أكثر من موضع .. فالعمياء لا ترى شعر المجنونة
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 17 ساعة
قصة المثل ؛- عمياء تمشط شعر مجنونة . . هو مثلا قديما يطلق لمن يحاول دائما عمل شيئا وهو لا يجيده .. لكن ماذا لو إشترك شخصان في عمل هذا الشئ .. والأنكى إنهما لا يفقهان ما يفعلان و دائما هي مشاهد تتكرر في أكثر من موضع .. فالعمياء لا ترى شعر المجنونة