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  3. الفنانة أحلام توجه رسالة لهيفاء وهبي

الفنانة أحلام توجه رسالة لهيفاء وهبي




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 17 ساعة

قصة المثل ؛- عمياء تمشط شعر مجنونة . . هو مثلا قديما يطلق لمن يحاول دائما عمل شيئا وهو لا يجيده .. لكن ماذا لو إشترك شخصان في عمل هذا الشئ .. والأنكى إنهما لا يفقهان ما يفعلان و دائما هي مشاهد تتكرر في أكثر من موضع .. فالعمياء لا ترى شعر المجنونة

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