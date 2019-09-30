شاهد.. ظهور جديد ورسالة مؤثرة لهنا الزاهد بعد تأجيل العملية

القاهرة(صدى):

وجهت الفنانة المصرية هنا الزاهد رسالة إلى الجمهور عبر “انستجرام” عقب تأجيل عمليتها الجراحية.

ونشرت هنا صورة لها جديدة تم التقاطها في رحلة شهر عسلها في جزر المالديف قبل انتكاستها الصحية.

وعلّقت عليها: ” شكراً لجميع الناس الذين كلّموني وراسلوني وسألوا عنّي ودعوا لي الحمد لله بقيت كويسة ” ، وأضافت: ” أكثر ما أسعدني رؤية كمية حب لم أرها من قبل، لا سيّما الأمهات والأطفال الذين يسألوني: هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليكي، وكأنه أهلي “.

ولم تذكر تفاصيل عن حالتها الصحية أو قرار تأجيل إجراءُ عمليةٍ جراحيةٍ لها في مصر لإزالة حصوات المرارة بالليزر، وذلك بعد عرضها على فريق من الأطباء المصريين وبعد فحوصات استمرت لعدة ساعات، لكنه تقرر تأجيلها بحسب ما أكدته والدتها وذلك بسبب وجود التهاباتٍ على المرارة، ما جعل هناك صعوبة في إزالة الحصوات حولها.