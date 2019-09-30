نشر : منذ 19 ساعة 2٬745 2 الاخبار المحلية فيديو لوصول قطار الرياض المقرر تشغيله منتصف 2020 علي القحطاني(صدى): وثّق مواطن، مقطع فيديو، قيل إنه للحظة وصول قطار الرياض، والذي سيتم تشغيله بشكل رسمي منتصف عام 2020. يشار إلى أن « صدى » ، لم يتسنى لها التأكد من صحة الفيديو وما إذا كان للقطار المذكور أم لا. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Video-2019-09-30-at-8.09.54-PM.mp4
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 18 ساعة
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واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7464 ] نشر منذ 18 ساعة
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