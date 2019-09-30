فيديو لوصول قطار الرياض المقرر تشغيله منتصف 2020

علي القحطاني(صدى):

وثّق مواطن، مقطع فيديو، قيل إنه للحظة وصول قطار الرياض، والذي سيتم تشغيله بشكل رسمي منتصف عام 2020.

يشار إلى أن « صدى » ، لم يتسنى لها التأكد من صحة الفيديو وما إذا كان للقطار المذكور أم لا.