92 آلية تشارك في إخماد حريق قطار الحرمين

علي القحطاني(صدى):

شاركت 92 آلية من مختلف الجهات في إخماد حريق محطة قطار الحرمين في حي السليمانية بجدة، والذي وقع أمس الأحد.

واستعان الدفاع المدني في عمليات إخماد الحريق، بـ3 فرق إطفاء من شركة «أرامكو»، و6 صهاريج مياه، وفرقتي إطفاء من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وفرقتي إطفاء أخريين من القاعدة الجوية.

كما تم الإمداد بـ45 صهريج مياه مدنيًا، بالإضافة إلى 26 فرقة إطفاء من الدفاع المدني و8 سيارات سلالم، فيما تزال آليات الدفاع المدني في الموقع حتى الآن بالرغم من إخماد الحريق.

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