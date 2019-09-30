الهلال يختتم استعداداته للسد بمناورة

نواف السالم(صدى):

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الاثنين، مرانه الأخير استعدادًا للقاء السد القطري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبدأ المران بتدريبات فنية، كما عمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات تكتيكية، فيما طبّق رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق عددًا من الجمل التكتيكية.

وفرض الجهاز الفني مناورة على جزء من مساحة الملعب، واختتم رازفان المران بتدريبات فنية متنوعة.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال السد القطري، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الدوحة.