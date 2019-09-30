التحالف: ما ينشره الحوثيون بشأن « كتاف » مجرد تضليل ولا يستحق الرد

الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي أن الادعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتمتّ للحقيقة بصلة, معرباً عن أسفه لما تتخذه بعض القنوات العالمية من جعل إعلام الميليشيات مصدراً لها؛ كونه يعمل على خلق الأحداث وتضليل الرأي العام سواء في الداخل اليمني أو خارجه، مستشهداً بادعاءات ميليشيا الحوثي بشأن ” كتاف ” وأنها غير صحيحة, مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية, مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019م بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.

واستعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أهم الأحداث والعمليات خلال المدة الماضية, متطرقا إلى موقف عمليات إعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي, إلى جانب عرض بعض اللقطات لاستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش الوطني.

ولفت المالكي النظر إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتزال تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية خلال المدة الماضية والطائرات بدون طيار، إضافة إلى التهديد المتنامي والمتسارع في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية, مؤكدا أن التحالف يقوم بجانب مهم في تحييد هذه القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، ويعمل على مدار 24 ساعة في تحييد التهديدات الخاصة بالطائرات بدون طيار وأيضاً الزوارق السريعة خاصة من محافظة الحديدة لاتخاذ هذه الميليشيات المحافظة مكاناً لإطلاق هذه التهديدات.