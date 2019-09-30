زياد الجهني : لا يستهان بأمطار أكتوبر وستزداد قوة السحب وصواعقها
أوضح الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الاثنين، أن بداية أول أشهر الوسم والمطر، تبدأ بعد ساعات قليلة.
وقال الباحث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ساعات ويبدا أكتوبر أول أشهر الوسم والمطر إن شاء الله .
وأضاف : ” تزداد فيه قوة السحب وصواعقها ولا يستهان بأمطار أكتوبر فهي غزيرة من أمطار مكة اليوم … الله سلمه ونجاه ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 16 ساعة
اللهم امنحنا خيرها وجنبنا شرها ,, آمين ,,