زياد الجهني : لا يستهان بأمطار أكتوبر وستزداد قوة السحب وصواعقها

عادل الحربي(صدى):

أوضح الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الاثنين، أن بداية أول أشهر الوسم والمطر، تبدأ بعد ساعات قليلة.

وقال الباحث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ساعات ويبدا أكتوبر أول أشهر الوسم والمطر إن شاء الله .

وأضاف : ” تزداد فيه قوة السحب وصواعقها ولا يستهان بأمطار أكتوبر فهي غزيرة من أمطار مكة اليوم … الله سلمه ونجاه ” .