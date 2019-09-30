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زياد الجهني : لا يستهان بأمطار أكتوبر وستزداد قوة السحب وصواعقها

زياد الجهني : لا يستهان بأمطار أكتوبر وستزداد قوة السحب وصواعقها
عادل الحربي(صدى):

أوضح الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الاثنين، أن بداية أول أشهر الوسم والمطر، تبدأ بعد ساعات قليلة.

وقال الباحث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ساعات ويبدا أكتوبر أول أشهر الوسم والمطر إن شاء الله .

وأضاف : ” تزداد فيه قوة السحب وصواعقها ولا يستهان بأمطار أكتوبر فهي غزيرة من أمطار مكة اليوم … الله سلمه ونجاه ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 83571 ] نشر منذ 16 ساعة

اللهم امنحنا خيرها وجنبنا شرها ,, آمين ,,

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