محاكمة امرأة لقنت والدة طليقها « علقة ساخنة » يوم زفافه

أبو ظبي(صدى):

شهدت محكمة الجنح برأس الخيمة في الإمارات، اليوم الإثنين، مباشرة محاكمة امرأة خليجية بتهمة الاعتداء على والدة طليقها بالضرب وتهديدها.

وكانت المتهمة اعتدت بالضرب على والدة طليقها وهددتها بحرمانها من رؤية أحفادها.

كما ذكرت النيابة العامة أن المتهمة الثانية، ” المجني عليها ” في القضية متهمة بسب المتهمة الأولى عبر الهاتف، بعد وقوع الخلاف بينهما أمام صالة الأفراح، وأنكرت المتهمان الاتهامات المسندة إليهما أمام هيئة المحكمة.

وكانت المجني عليها تقف بمركبتها قبل الواقعة في مواقف صالة الأفراح لحضور زفاف ابنها، حيث تفاجئت باقتحام المتهمة الأولى وهي طليقة ابنها مركبتها، وقامت بالاعتداء على سلامتها الجسدية وسبها.

وذهبت الزوجة الأولى لزفاف طليقها بسبب الغيرة القاتلة التي تغلب النساء في تلك المواقف.