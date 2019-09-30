مسلسل جمان يروج للعنف ضد النساء ويثير غضب الجماهير

خالد الظفيري(صدى):

واصل مسلسل جمان الكويتي إثارته للجدل، فمنذ أن بدأ عرضه وحتى اليوم مازال الجمهور ينتقد العمل.

وفي هذه المرة هاجم الجمهور المسلسل؛ لترويجه للعنف وتسلط الرجال في المجتمعات العربية.

وشهدت حلقات الـمسلسل الـ 3 الماضية حالة من الجدل والتعليقات المتضاربة بعد المشكلة التي وقعت بين بطليه هشام ” مهند الحمدي ” وجمان ” نور الغندور ” ، بسبب غيرة الأوّل المبالغ فيها على زوجته وإصراره على ارتدائها الحجاب عند الخروج من المنزل، بالإضافة لتعدّيه بالضرب عليها.

وبدأت المشكلة في الحلقة الثامنة عشر؛ حيث طلب هشام من زوجته عدم الخروج من المنزل بدون حجاب، ليقوم بعدها بضربها بسبب ردّها المستفزّ له.

وردت البطلة : ” خلي أمك تتحجب أول ” وهو ما أثار حالة من الجدل في موقع تويتر، مُعتبرين أنّ هذا الرّدّ يحمل بعض العدائية والتي قد تؤثّر على المشاهد خاصّة أنّ علاقة حبّ هشام وجمان بدأت قوية جدًا ومميّزة في بداية الحلقات.

أكثر ما أغضب الجمهور هو ظهور جمان في الحلقة الـ 20 وقد نفّذت رغبة زوجها بارتدائها الحجاب، بالرّغم من تعرّضها للضّرب والعنف.

وعلّق الجمهور أن العمل يشجع الرجال على العنف وفرض آرائهم بالقوّة خاصة أن جمان وهي من المفترض شخصية مُتعلمة وواعية ومثقفة رضخت في النهاية لكلام زوجها وسامحته على عنفه وضربه.

وانتقد الجمهور المسلسل لأنه صور الزواج على أنه مشروع فاشل تتبدل فيه مشاعر الحب إلى عنف.