بشرى سارة.. علاج يشفي من سرطان الثدي دون جراحة

أميرة خالد(صدى):

توصل علماء في بارقة أمل جديدة للسيدات، إلى علاج للتخلص من سرطان الثدي دون جراحة.

وقالت صحيفة ذا صن إن العلماء توصلوا لإنتاج دواء مقترن بالأنظمة المناعية بجانب العلاج الكيميائي يمكنه علاج مرض سرطان الثدي، خاصة ممن يعانين من الأورام السلبية الثلاثية.

ومن المتوقع أن يكون العلاج متاحًا من خلال هيئة الصحة الوطنية في العامين أو الثلاث سنوات القادمة.

وأوضح الباحث بيتر شميد، من جامعة كوين ماري في لندن أن: هذا العلاج هو نهج جديد وعلاج واعد لإنقاذ الآلاف من الأرواح.

وأضاف: أنه طبقًا للبيانات المقدمة للجمعية الأوروبية لطب الأورام بعد دراسة أُجريت على 1200 امرأة، فإن خطة العلاج سيكون أكبر جزء منها هو العلاج المناعي الجديد، بجانب جزء صغير من العلاج الكيميائي.

وأظهرت التجارب استجابة 65% من النساء للشفاء باستخدام العلاج المناعي الجديد دون التدخل الجراحي، مقارنة بنسبة 51% باستخدام العلاج التقليدي أي أن الفارق 27%.