شاهد لحظة هروب حكم من مباراة رسمية في عاصمة عربية خوفًا من الموت
طارد الجمهور في مباراة كأس السودان الحكم عثمان آدم الذي كان يدير المنافسة ما بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان.
ووثق فيديو صادم ومؤسف لحظة هروب الحكم من المباراة بعد تحرش الجماهير به؛ كتعبير عن غضبهم من قراراته التحكيمية.
وشبه الجمهور الحكم لحظة هروبه خارج الملعب كما لو كان عداءً في سباق للجري؛ حيث لاحق الجمهور الحكم للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول.
ولم يصب الحكم بأذى بعد نجاحه في الوصول إلى منزله قبل الإمساك به من قبل الفئة المنفلتة من الجماهير.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3876 ] نشر منذ 16 ساعة
اهرب ياعثمان اهرب
.[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههههههه
اجري يا عسمان.
آيييييييييييييي.
.[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههههههههههه
اجري يا عسمان.
آيييييييييييييي.