شاهد لحظة هروب حكم من مباراة رسمية في عاصمة عربية خوفًا من الموت

نواف السالم(صدى):

طارد الجمهور في مباراة كأس السودان الحكم عثمان آدم الذي كان يدير المنافسة ما بين فريقي مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان.

ووثق فيديو صادم ومؤسف لحظة هروب الحكم من المباراة بعد تحرش الجماهير به؛ كتعبير عن غضبهم من قراراته التحكيمية.

وشبه الجمهور الحكم لحظة هروبه خارج الملعب كما لو كان عداءً في سباق للجري؛ حيث لاحق الجمهور الحكم للحاق به قبل الوصول إلى منزله في سلوك رياضي غير مقبول.

ولم يصب الحكم بأذى بعد نجاحه في الوصول إلى منزله قبل الإمساك به من قبل الفئة المنفلتة من الجماهير.