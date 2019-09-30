بعد نسبها لابنة الفغم تعرف على قائل « قفلوا بعد الفغم كل المحاضر »
تداول رواد موقعَي التواصل الاجتماعي«تويتر» و«واتساب» وبشكل واسع ؛ مقطع فيديو لقصيدة قيل أنها لابنة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله-، ترثيه فيها، وتقدم أحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، وقبيلة مطير.
وتقول في القصيدة:
قفلوا بعد الفغم كل المحاضر
آه يا غبني عليه ويا وجودي
عظم الله أجر حمران النواظر
والملك سلمان والشعب السعودي
واختتمت المقطع بقولها: “رحم الله والدي عبدالعزيز الفغم” ، ولم يشك الجميع في أن القصيدة لابنة الفقيد ” الفغم ” ، ونسب القصيدة والمقطع الصوتي لابنته .
إلا أنه فيما بعد تواصل مع ” صدى ” الشاعر المهندس سلمان بن زاهر الشهري ذاكراً : أن الأبيات هو من قالها .
وأردف أنه في وقت لاحق وبعد تداول مقطع الرثاء الصوتي ؛ ونسبه والقصيدة لابنة الشهيد ” الفغم” تواصلت به صاحبة المقطع عبر “تويتر ” وكتبت له ” بعد التحية والتقدير ماتم تداوله غير صحيح من كوني ابنة اللواء الفغم ومن أثر فاجعة خبر وفاته قمت برثاء الفقيد بصوتي لأحد القصائد المتداولة ” .
وقد ذكر ” الشهري ” أنه فور تلقيه الخبر الجلل ، قال الأبيات السابقة ، معبرة عن شعوره والذي يمثل شعور كافة الشعب السعودي .
وختم حديثه بالدعاء للفقيد أن يتغمده الله برحمته ، كما رفع عبر ” صدى ” أحر التعازي وأصدق المواساة ، لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده ، وإلى أسرة الشهيد والشعب السعودي .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3060 ] نشر منذ 7 ساعات
لا نقول إلا مايرضي ربنا
إنا لله وإنا إلية راجعون رحمة الله رحمة واسعة
ورحم الله اخي سندي وظهري
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29089 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب