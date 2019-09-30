إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق سلطانة الزراعي

نايف السالم(صدى):

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث تصادم على طريق مزارع سلطانة الزراعي شمال مدينة سكاكا.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، بلاغًا يًفيد بوقوع حادث على الطريق الفرعي المتجه لمزارع سلطانة بين مدينة سكاكا ومركز زلوم.

وعلى الفور، باشرت ثلاثة فرق إسعافية الحادث، وتبين استقرار الحالات المصابة وتم نقلهم لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا، بعد تقديم الخدمة الإسعافية لاستكمال العلاج.

ونوهت هيئة الهلال الأحمر، لعموم المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالتعليمات الإرشادية على الطرق الخارجية والمنعطفات، والالتزام بالسرعة المحددة على الطرق.