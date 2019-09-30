« وزير الشؤون الإسلامية » يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن حرمة الاتجار بالبشر
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع ” حرمة الاتجار بالبشر “.
وحدد الوزير صور حرمة الاتجار بالبشر التي يجب أن تتناولها الخطبة : (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية.
ويأتي توجيه آل الشيخ في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.
ابو حرب[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 20 ساعة
ارجو من معاليكم تخصيص جمعه للخطبة عن حفلات الرقص واختلاط الرجال بل نساء
بسيط123[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 19 ساعة
انا اؤيد مثل هذه الخطبة لحاجة الناس بتذكيرهم بالله في مثل هذه الامور ..ولأنها مناسبة للواقع الحالي وللأسف …ويشمل ذلك اتجار الدول بالبشر واخذ اموالهم بغير حق بفرض الضرائب والاتاوات على عباد الله بغير وجه حق…
قارئ صدى[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 19 ساعة
ترى محتاجين خطب اهم بلاش توجيه أمور الدين الإسلامي كلها طيبة
لا تخليني اشل العزبة واطلع النفود