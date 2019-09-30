« وزير الشؤون الإسلامية » يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن حرمة الاتجار بالبشر

عادل الحربي(صدى):

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الاثنين، خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة يوم الجمعة القادمة عن موضوع ” حرمة الاتجار بالبشر “.

وحدد الوزير صور حرمة الاتجار بالبشر التي يجب أن تتناولها الخطبة : (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية.

ويأتي توجيه آل الشيخ في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.