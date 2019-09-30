بالفيديو.. سارة الودعاني تتعرض لسؤال محرج: أين أنوثتك؟

الرياض(صدى):

تعرضت خبيرة التجميل سارة الودعاني، إلى سؤال محرج للغاية، من قبل أحد متابعيها.

وظهرت سارة في مقطع فيديو متداول تم تسجيله خلال لقاء مباشر لها مع متابعيها، تم خلاله توجيه سؤال جارح إليها حول عدم تمتعها بالأنوثة.

وردت على هذا السؤال، مؤكدة أن السائلين لا يعرفون معنى الأنوثة الحقيقي، بل يقصدون الغنج والدلال فقط.

وأشارت إلى أنها لا يمكنها أن تُظهر دلالها بشكل علني؛ لأنها أمور خاصة جدًا، مؤكدة أنها تحرص على إخفاء هذا الجانب منها.

وحصلت سارة الودعاني على دعم كبير من قبل متابعيها بعد انتشار هذا الفيديو، مؤكدين أنها جميلة في جميع حالاتها.