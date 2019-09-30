بالفيديو.. متهورون يمارسون التفحيط أمام مدرسة بالداير

تركي السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة التفحيط أمام مدرسة بنين في محافظة الداير بجازان.

وناشد أهالي المحافظة، الإدارة العامة للمرور بالتدخل لضبط المفحطين، والحد من هذه التصرفات الخطيرة على حياة الطلاب.

ويعد هذا الفعل مخالفًا لنظام المرور، إذ نصّت المادة التاسعة والستون في النظام أنه: يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:

أ – في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

ج – في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة – الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة – المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.