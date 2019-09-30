وليد الفراج وبطولة السوبر

الثلاثاء 1
أكتوبر
قالها لاجم الأفواه التويجري(ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة)
يا بو بدر لا تتعب نفسك مع الحالميين! مسلسل البكائيات واللطم والبكاء والعويل محفور في عقولهم أصحاب الدفع الرباعي والسداسي والثماني والدوري المشبوه والبطولة المسلوبة؟!
عقولهم متحجرة وحقدهم أعمى بصيرتهم للأسف؟! والسبب إعلامهم ابو ريالين على قولة العجوز الصرامي صاحب ومؤسس الفيس بوكسس ههههههههههههههههههههههههه! قوووية يا صرامي ومعهم ام زكي وراعي السطحة( الو… محمد تسمعني ؟ ويرد الغبي ويقول للأستاذ الكبير ابو بدر لا والله ما أسمعك!!!!! هههههههههههههههه والغراب الملحم الحاقد على الهلال! + المهبول الرشيد والغامدي والغيامة صاحب التناقضات الكبيرة! والرشود و……………..الخ
جماهيرهم مغلوبة على أمرهم وإدارتهم مثل المرجيحة ولا يوجد رجل حكيم ولا إعلامي يقول الحقيقة؟!
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ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 6 ساعات
قالها لاجم الأفواه التويجري(ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة)
يا بو بدر لا تتعب نفسك مع الحالميين! مسلسل البكائيات واللطم والبكاء والعويل محفور في عقولهم أصحاب الدفع الرباعي والسداسي والثماني والدوري المشبوه والبطولة المسلوبة؟!
عقولهم متحجرة وحقدهم أعمى بصيرتهم للأسف؟! والسبب إعلامهم ابو ريالين على قولة العجوز الصرامي صاحب ومؤسس الفيس بوكسس ههههههههههههههههههههههههه! قوووية يا صرامي ومعهم ام زكي وراعي السطحة( الو… محمد تسمعني ؟ ويرد الغبي ويقول للأستاذ الكبير ابو بدر لا والله ما أسمعك!!!!! هههههههههههههههه والغراب الملحم الحاقد على الهلال! + المهبول الرشيد والغامدي والغيامة صاحب التناقضات الكبيرة! والرشود و……………..الخ
جماهيرهم مغلوبة على أمرهم وإدارتهم مثل المرجيحة ولا يوجد رجل حكيم ولا إعلامي يقول الحقيقة؟!
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 6 ساعات
قالها لاجم الأفواه التويجري(ما يهذري المهذري إلا من حر السخونة)
يا بو بدر لا تتعب نفسك مع الحالميين! مسلسل البكائيات واللطم والبكاء والعويل محفور في عقولهم أصحاب الدفع الرباعي والسداسي والثماني والدوري المشبوه والبطولة المسلوبة؟!
عقولهم متحجرة وحقدهم أعمى بصيرتهم للأسف؟! والسبب إعلامهم ابو ريالين على قولة العجوز الصرامي صاحب ومؤسس الفيس بوكسس ههههههههههههههههههههههههه! قوووية يا صرامي ومعهم ام زكي وراعي السطحة( الو… محمد تسمعني ؟ ويرد الغبي ويقول للأستاذ الكبير ابو بدر لا والله ما أسمعك!!!!! هههههههههههههههه والغراب الملحم الحاقد على الهلال! + المهبول الرشيد والغامدي والغيامة صاحب التناقضات الكبيرة! والرشود و……………..الخ
جماهيرهم مغلوبة على أمرهم وإدارتهم مثل المرجيحة ولا يوجد رجل حكيم ولا إعلامي يقول الحقيقة؟!