للأم وطفلها.. الإجراءات الوقائية المغطاة من وثيقة الضمان الصحي

أميرة خالد(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة الضمان الصحي تشمل التطعيمات الأساسية للأطفال والإجراءات الوقائية كالتطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وتتضمن أنواع الإجراءات الوقائية التي يتم تغطيتها من خلال الوثيقة التأمينية للمؤمن عليها بحسب تعليمات وزارة الصحة التطعيمات الأساسية للأطفال التي تشمل: «اللقاح الخماسي، اللقاح الثلاثي الفيروسي، لقاحات الدرن والالتهاب الكبدي با عند الولادة، لقاح شلل الأطفال، اللقاح الرباعي، اللقاح الثلاثي البكتيري».

كما تتضمن حملات التطعيم الوطنية الشاملة أو المحدودة: «شلل الأطفال، الحصبة، الحمى الشوكية»، وكذلك متابعة حالات سوء التغذية والنمو للأطفال حتى عمر 5 سنوات، وعلاج بعض حالات الأمراض المعدية والمتوطنة ضمن الإجراءات المتخذة، ومتابعة الأم الحامل والتطعيم ضد الكزاز للحوامل والنساء في سن الإنجاب، وتأمين الولادات في الأماكن البعيدة أو التي لا تتوفر بها مستشفيات.