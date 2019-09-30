موجة غبار و أمطار في جدة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، من موجة غبار وهطول أمطار على أجزاء من محافظة جدة.

وأكد المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” على أن موجة الغبار والأمطار أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حي الحرازات مؤكدًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في بيان لها، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على ” نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.