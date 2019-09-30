6 وظائف شاغرة للجنسين في شركة وورث العربية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة وورث السعودية العربية، باب التقديم إلى 6 وظائف شاغرة للجنسين حديثي التخرج من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة تحت مسمى «مندوب مبيعات»، بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، مع إجادة اللغة الإنجليزية «تحدثًا وكتابة».

وتتمثل مميزات الوظائف للجنسين في «الراتب الأساسي 6,000 ريال، مكافأة سنوية، عمولات، ودورات تدريبية».

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا اليوم الاثنين بتاريخ 1441/02/01هـ وينتهي بتاريخ 1441/04/02هـ، من خلال الرابط التالي اضغط هنا