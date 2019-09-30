بالفيديو.. إليسا في الرياض

أميرة خالد(صدى):

رصدت عدسات الكاميرات، تواجد النجمة اللبنانية إليسا في الرياض، بعد أيام من المشادة التي حدثت بينها وبين المستشار تركي آل الشيخ.

وظهرت إليسا، في صور ومقاطع فيديو وكأنها في أحد الفنادق، دون تفسير لسبب تواجدها.

يذكر أن مشادة وقعت بين إليسا وتركي آل الشيخ، بعد مطالبة أحد المغردين بتواجدها في موسم الرياض.

واستفز رد إليسا على المغردة، تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن هذا سبب عدم دعوتها لإحياء حفلات في السعودية.