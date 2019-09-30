الغبار والأمطار يجتاحا طرق مكة المكرمة .. والداخلية تحذر

نايف السالم(صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، من موجة غبار و أمطار على أجزاء من محافظة خليص.

كما أكد المركز، أن الغباء سيجتاح طريق المدينة – طريق الأمير محمد بن سلمان بمكة المكرمة، طريق الشرائع باتجاه الطائف.

كما أوضح أن طريقي الدائري (الثالث والرابع) بالعاصمة المقدسة يشهد حاليًا كثافة في الحركة المرورية بسبب تجمع الامطار، فيما تعمل الجهات المختصة على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

من جانبها، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى التاسعة مساء اليوم الاثنين.