بالفيديو.. خبيرة سيارات تستعرض أيقونة مرسيدس الجديدة « فيجن مايباخ »

برلين(صدى):

استعرضت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية ” أليكس هيرشي ” ، أحدث أيقونات شركة ” مرسيدس بنز ” الاختبارية.

وأقدم المصنع الألماني على طرح النسجة الجديدة الاختبارية من سياراتها ” فيجن مايباخ Ultimate Luxury ” ، حيث تتميز السيارة الجديدة بمحرك كهربائي يعمل بنظام الدفع بجميع العجلات.

وتسمح البطارية التي تبلغ حمولتها 80 كيلووات بمدى يقدر بأكثر من 200 ميل (322 كم)، ويسمح نظام الشحن السريع باسترداد 60 ميلًا (97 كيلومترًا) في خمس دقائق فقط.