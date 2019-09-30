ترقية محافظ بني حسن إلى المرتبة الحادية عشر

حامد العمري(صدى):

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخليه بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بترقية الأستاذ خضر بن عبدالرحمن الغامدي محافظ بني حسن للمرتبة الحادية عشر .

وعبر محافظ بني حسن خضر الغامدي عن إعتزازه بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر يحفظهم الله مؤكداً بأنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الدين ثم المليك والوطن وان هذه الترقية يعتبرها وسام فخر وإعتزاز .

مقدما شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ولصاحب السمو الملكي أمير منطقة الباحة على ثقتهما الغالية.

الجديربالذكر بأن الغامدي يعد من الكفاءات القيادية والإدارية المميزة وحاصل على درجة الماجستير ولديه العديد من البرامج والدورات والشهادات كما شغل عدد من المناصب القيادية بإمارة منطقة الباحة قبل تكليفه محافظاً لمحافظة بني حسن .