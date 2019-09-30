هيئة السوق المالية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن وظيفة تقنية شاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي الشبكات وأمن المعلومات).

وأشترطت أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب) أو ما يعادلها، خبرة عملية على الأقل (5) سنوات في تقنيات مراكز المعلومات (Data Center Technologies)، تتضمن على سبيل المثال: خبرة في شبكات وأنظمة شركة سيسكو، والجدار الناري (firewalls)، وتقنيات الشبكات الآمنة ( VPN)، وتقنيات الشبكات السلكية واللاسلكية (Wire, Wireless, and WAN)، تقنيات توزيع الاحمال ( Load-Balancing Technologies)، تصميم وتعديل بنية الشبكة (DC Architectures).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .