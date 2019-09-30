عملية إزالة موسعة ببلدية محافظة خميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني ان بلدية محافظة خميس مشيط ممثلة في بلدية حسام الفرعية أزالت إحداثات على مساحة (١٢.٠٠٠)م٢ ،

عبارة عن عقوم ترابية وشبوك إبل وأغنام وغرف وهناجر عشوائية وذلك بمشاركة الجهات الأمنية واللجان الحكومية حيث عملت البلدية خلال الفترة الماضية على تكثيف الجهود الرقابية الميدانية بالمحافظة .

لضبط التعديات والإحداثات وإزالتها بعدة مواقع وبمساحات مختلفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال ذلك بما يحقق إنفاذ التوجيهات السامية الكريمة وتعاميم وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيهات إمارة منطقة عسير ومتابعة أمانة منطقة عسير.

لإحتواء مشاكل التعديات والإحداثات منذ بدايتها ومنع استفحالها وإتخاذ الإجراءات اللازمة و تطبيق الأنظمة والتعليمات الكفيلة بردع المخالفين ، داعية الأهالي إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي إحداثات مشاهدة عن طريق خدمة ٩٤٠ حتى تتمكن البلدية من إزالة المخالفات أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.