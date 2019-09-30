حساب المواطن يوضح إمكانية استمرار الدعم لطفل بعد وفاة والده

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، إمكانية استمرار الدعم لطفل بعمر الـ8 سنوات، توفي والده الذي كان مسجلًا بالبرنامج.

وأكد البرنامج، أنه في حالة وفاة المستفيد فيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، مع إمكانية حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول، بيانات المستفيد) والضغط على حذف الحساب.

وأشار إلى أنه بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية «أرملة» وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم)، وفي حال كانت الأم مطلقة يمكنها التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).