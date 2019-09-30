الأهلي.. 3 نجوم جاهزين للقاء الفيحاء وحسون مُستبعد

نواف السالم(صدى):

أكد الطاقم الطبي للنادي الأهلي، على سلامة لاعب الوسط عبدالفتاح عسيري، وتمكُّنه من المشاركة أمام الفيحاء في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أصبح اللاعب سلمان المؤشر، جاهزًا للتواجد ضمن التشكيلة المقرر لها خوض لقاء الفيحاء أيضًا، بالإضافة إلى إكمال البوسني ألفيس ساريتش برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتعافي من الإصابة العضلية، ليصبح جاهزًا أيضًا لملاقاة الفيحاء.

أما اللاعب عبدالله حسون الظهير الأيمن، فيخضع لتأهيل طبي مكثف للتعافي من الإصابة بشد عضلي تسبب في استبداله خلال لقاء الأهلي مع النصر الأخير الذي انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.