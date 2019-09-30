الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، باب التقديم إلى وظائف شاغرة لحديثي التخرج من الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس؛ للعمل بالشركة في محطة القريات.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، أن الوظائف متاحة تحت مسمى «مأمور خدمات العملاء- محطة القريات».

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي، ومهارات الإتصال، والقدرة على الكتابة باللغة العربية والإنجليزية.

ويتمثل الوصف الوظيفي في التالي «الوظائف في هذا المستوى مسؤولة عن تنسيق الأنشطة الأساسية لضمان جاهزية مختلف المواقع لاستقبال الطائرات وسهولة مغادرتها في الوقت المناسب والذي يشمل إعداد قوائم الحمولة والمساعدة بتقديم الخدمات المباشرة للعملاء لمختلف شركات الطيران، استكمال مختلف المعاملات المتعلقة بالعملاء ويشمل إنهاء إجراءات المسافرين واستلام أمتعتهم والإلتقاء بالركاب في بوابات المغادرة والصالات ومركز العمليات بالصالات وعلى متن الطائرة».

أما المهام الوظيفية، كالتالي:

1- مراقبة الحركة وضبط الحمولة:

– إعداد بيانات الحمولة للرحلات وتقديم تعليمات واضحه ودقيقة لفريق العمل.

– تقديم المساعدة وذلك بالإتصال المباشر مع الإدارات الأخرى لضمان توفير المعلومات لجميع المعنيين في الوقت المناسب.

– التنسيق مع مختلف المناطق وفُرق العمل لضمان تقديم الخدمات والأنشطة على الرحلات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.

– تقديم المساعدة وذلك بالإتصال المباشر مع الإدارات الأخرى بإرسال معلومات الرحلات «الوصول/المغادرة» بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب.

– تنسيق مواقع وقوف الطائرات مع التأكد بإيصال كافة المعلومات لجميع الوحدات وفُرق العمل.

– القيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

2- خدمات الركاب:

– تقديم خدمات مباشرة للعملاء، ويشمل إنهاء إجراءات السفر، تخصيص المقاعد، وإنهاء إجراءات الأمتعة، تحصيل رسوم العفش الزائد، التحقق من مستندات وتصاريح السفر وإجراءات الركاب، وإجراءات تغيير وجهة السفر والإقامة بالفنادق والخدمات الخاصة ومراقبة مغادرة الرحلات وإغلاق الرحلات وتنسيق كافة أنشطة الصالات بالمحطات مع الإدارات المعنية.

– القيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/09/30م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا