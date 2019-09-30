عملية نوعية تنهي معاناة طفل من الإعاقة الحركية المزمنة في مستشفى أبها للولادة والأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

قام فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال بإجراء عملية جراحية لتعديل وتقويم تشوه شديد جداً في الأطراف السفلية لأحد الأطفال ، وذلك بقيادة إستشاري جراحة عظام الأطفال وانحرافات الأطراف بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض الدكتور فهد الحزيمي ،

والذي تم التعاقد معه بالتنسيق إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير عن طريق برنامج الطبيب الزائر ، وذلك بدعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح .

وأوضحت صحة عسير أن تلك التشوهات التي كان يعاني منها الطفل كانت قد تسببت له بإعاقة مزمنة وعدم القدرة على المشي لتتم العملية بنجاح – بفضل الله – عن طريق تركيب جهاز حلقي في عظمة الساق و تعديل التشوه تدريجياً عن طريق المريض نفسه فيما لا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية في العيادات وفي قسم العلاج الطبيعي وهو بصحة جيدة – ولله الحمد – .

جدير بالذكر أن التعاقدات التي قامت بها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير أسهمت في استثمار الكفاءات الطبية المميزة ، وتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والعيادات .

إلى ذلك قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره وتقديره لسعادة المدير العام وللمساعد العلاجي ولإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين على دعمهم المستمر ، كما قد شكره لفريق العمل بقسم جراحة عظام الأطفال في المستشفى على جهوده المميزة .