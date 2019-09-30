عملية نوعية تنهي معاناة طفل من الإعاقة الحركية المزمنة في مستشفى أبها للولادة والأطفال
قام فريق طبي متخصص في مستشفى أبها للولادة والأطفال بإجراء عملية جراحية لتعديل وتقويم تشوه شديد جداً في الأطراف السفلية لأحد الأطفال ، وذلك بقيادة إستشاري جراحة عظام الأطفال وانحرافات الأطراف بمستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض الدكتور فهد الحزيمي ،
والذي تم التعاقد معه بالتنسيق إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير عن طريق برنامج الطبيب الزائر ، وذلك بدعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري ومتابعة المساعد للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح .
وأوضحت صحة عسير أن تلك التشوهات التي كان يعاني منها الطفل كانت قد تسببت له بإعاقة مزمنة وعدم القدرة على المشي لتتم العملية بنجاح – بفضل الله – عن طريق تركيب جهاز حلقي في عظمة الساق و تعديل التشوه تدريجياً عن طريق المريض نفسه فيما لا يزال الطفل تحت المتابعة الطبية في العيادات وفي قسم العلاج الطبيعي وهو بصحة جيدة – ولله الحمد – .
جدير بالذكر أن التعاقدات التي قامت بها إدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بصحة عسير أسهمت في استثمار الكفاءات الطبية المميزة ، وتقليص قوائم الانتظار في العمليات الجراحية والعيادات .
إلى ذلك قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي شكره وتقديره لسعادة المدير العام وللمساعد العلاجي ولإدارة المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين على دعمهم المستمر ، كما قد شكره لفريق العمل بقسم جراحة عظام الأطفال في المستشفى على جهوده المميزة .
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