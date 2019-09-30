ظهور عناصر جديدة في « خلية الإخوان »

خالد الظفيري(صدى):

تواصل السلطات الكويتية، التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ « خلية الإخوان » ، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان عن 3 عناصر جديدة ضمن الخلية.

وأكدت مصادر قيادية داخل الجماعة أن العناصر الثلاثة، هم: خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم، إلا أن صحف كويتية، كشفت أن السلطات الكويتية قامت بترحيل المهدي إلى مصر.

وكشف مصادر مصرية، أن خالد محمود محمد المهدي هو أخطر عناصر الخلية، وأصوله من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، شمال مصر، وكان يعمل فني أشعة بوزارة الصحة المصرية، ثم تولى مسؤولية الحشد لتظاهرات الإخوان بالمحافظة وعقب ثورة 30 يونيو عام 2013 هرب من مصر، ثم صدرت ضده أحكام قضائية لتورطه في أعمال عنف وتحريض على العنف.

كما أكدت مصادر « العربية نت » ، أن المهدي كان مسؤولاً عن عمليات غسيل أموال لحساب جماعة الإخوان، وعن إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب لتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.

وألقت السلطات الكويتية، القبض على المهدي قبل محاولته الهرب إلى تركيا، بعدما نجحوا في الحصول على تأشيرة دخول لتركيا وانتهوا من إجراءات حجز تذاكر الطيران لكن تم القبض عليهم قبل هروبهم.

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